Ricavi e profitti in crescita per Konami, grazie al remake di Silent Hill 2 e al successo di eFootball

Konami ha pubblicato il suo rapporto finanziario, relativo ai primi tre trimestri dell'anno fiscale che si chiuderà il 31 marzo 2025. Quindi parliamo di dati validi fino al 31 dicembre 2024. I risultati mostrano una compagnia in piena salute, con ricavi per 310,8 miliardi di yen (circa 1,93 miliardi di euroo), per una crescita del 23% su base annua. L'utile netto è stato di 63,1 miliardi di yen (circa 392 milioni di euro), con una crescita del 42% su base annua. I ricavi provenienti dal segmento dell'intrattenimento digitale sono cresciuti del 32%, con gli utili che sono cresciuti del 45%. Da sottolineare che il 70% dei ricavi sono stati fatti in Giappone, dove la presenza di Konami è davvero forte.