Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non ha una data di uscita, ma in compenso sono in arrivo dei Funko Pop

In molti aspettavano Metal Gear Solid Delta: Snake Eater durante il 2024, considerando che i preorder delle copie fisiche sono già attivi da molto tempo, ma allo stato attuale il rifacimento dell'epopea di Naked Snake non ha ancora neppure una finestra di lancio precisa. In compenso sono in arrivo dei Funko Pop ufficiali di Snake e The Boss... e al contrario del gioco hanno anche una data di uscita.

La divisione americana di Amazon ha infatti messo a listino entrambe queste statuette al prezzo di 12,99 dollari cadauna e con il lancio previsto per il 25 marzo 2025. È bene precisare che solitamente il lancio dei prodotti Funko Pop non coincide con quello dei giochi su cui sono basati, dunque non prendete questa data come una possibile indicazione del periodo di uscita ufficiale di Metal Gear Solid: Delta Snake Eater. Per quello bisognerà attendere pazientemente delle comunicazioni da parte di Konami.