Amazon Audible è gratuito per tre mesi, ma non per tutti: scoprite se è valido per voi a questo link

Se vorreste leggere di più ma non trovate il tempo e la lettura vi stanca rapidamente, una soluzione è optare per gli audiolibri. Se non avete mai avuto modo di provare ad ascoltare un audiolibro e non siete certi che possa funzionare per voi, la soluzione perfetta è ora disponibile: alcuni utenti di Amazon possono infatti attivare tre mesi di abbonamento di Amazon Audible in formato completamente gratuito. Risparmiate così 29,97€. La promozione scadrà il 28 gennaio alle ore 23.59 (ora italiana). Il modo più rapido per capire se siete idonei all'offerta però è raggiungere la pagina di Amazon di Audible oppure tramite il box qui sotto. Ci sono però delle condizioni da rispettare per accedere alla promozione. Non tutti possono usare la promozione: se siete già abbonati, di certo non vi avrete accesso. Inoltre, la promozione è accessibile solo nuovi clienti selezionati in modo casuale "che non si sono mai iscritti ad Audible.it o che non hanno beneficiato di un periodo d'uso gratuito negli ultimi 12 mesi." In breve, non tutti possono accedervi ed è difficile sapere quali. Se raggiungete la pagina di Amazon (ricordando di fare l'accesso con il giusto account) vedrete se potete iscrivervi gratuitamente o meno.