TikTok si prepara al ban negli Stati Uniti "valutando diversi scenari"

TikTok si sta preparando al ban negli Stati Uniti. In attesa della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, che potrebbe arrivare già oggi, mercoledì 15 gennaio 2025, l'azienda sta cercando di rassicurare i suoi dipendenti.

In un memo interno ottenuto da The Verge, i dirigenti di TikTok hanno informato i dipendenti di essere al lavoro su "vari scenari" in vista della decisione, prevista per il 15 gennaio. Andiamo a leggere nel dettaglio cosa contiene la nota e quali scenari potrebbero verificarsi nei prossimi giorni.