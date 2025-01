Il nuovo trailer di Mortal Kombat 1 mostra per la prima volta il T-1000, con il ritorno di Conan il Barbaro

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1, che mostra brevemente due nuovi personaggi: il T-1000 e Conan il Barbaro, quest'ultimo già mostrato in passato. Il trailer in realtà è dedicato alla seconda stagione della Pro Kompetition, ma ha lasciato un piccolo spazio anche per le novità in arrivo per il gioco. In particolare, Conan viene mostrato mentre taglia a metà il suo avversario con una Brutality. Il T-1000, invece, viene mostrato solo mentre ritrasforma la sua mano (come saprete il T-1000 è fatto di metallo liquido), richiamando una scena di Terminator 2, il film in cui è apparso la prima volta.