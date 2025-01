Il trailer delle caratteristiche di Sniper Elite: Resistance colpisce dritto alla testa

Rebellion ha pubblicato un nuovo trailer di Sniper Elite: Resistance per mostrare le principali caratteristiche del gioco, in vista della pubblicazione che avverrà il 30 gennaio 2025 su PC (Steam ed Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Nel video possiamo vedere il nuovo protagonista, il nuovo cattivo, viene detto che si potrà giocare da soli o in cooperativa, vengono mostrate le nuove missioni di propaganda e si parla del nuovo motore fisico. Naturalmente è stato rinnovato anche il sistema della killcam a raggi X, ancora più realistica nella rappresentazione.