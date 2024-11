Vendite a picco per Mortal Kombat 1, i futuri DLC sarebbero stati cancellati

Sembra che Mortal Kombat 1 sia un altro insuccesso di Warner Bros. Games. Non al livello di Suicide Squad: Kill the Justice League, ma comunque non è stato in grado di reggere la prova del tempo. Secondo una voce di corridoio di FateUnknown, diffusa dal solito Tom Henderson, dopo il Kombat Pack 2 non ci saranno più DLC . NetherRealm Studios, lo sviluppatore del gioco, avrebbe cancellato tutti i piani per un eventuale Kombat Pack 3 e per una seconda espansione della storia.

Un momento difficile

A causare la cancellazione sarebbe stata Khaos Reigns, espansione che avrebbe venduto al di sotto delle aspettative. Naturalmente il Kombat Pack 2 sarà completato, quindi aspettiamo per l'arrivo di nuovi personaggi come Conan il Barbaro e il T-1000 di Terminator 2. Secondo FateUnknown, è possibile anche l'arrivo di uno o due ulteriori cameo, già in fase avanzata di sviluppo. In questo caso, di certo non c'è davvero niente.

C'è da sottolineare che FateUnknown è un informatore molto noto sulla scena di Mortal Kombat e viene considerato una fonte più che affidabile per i fatti che riguardano la serie e NetherRealm. Detto questo, è chiaro che parliamo di informazioni non confermate e come tali vanno prese.

Per adesso né NetherRealm Studios, né Warner Bros. Games hanno commentato la notizia.

La serie Mortal Kombat è a rischio? In questo momento parrebbe proprio di no, considerando che recentemente David Zaslav, il ceo di Warner Bros., l'ha inclusa tra quelle su cui la compagnia vuole puntare in futuro. NetherRealm ha già dichiarato di essere al lavoro su di un nuovo gioco, di cui non si sa ancora niente.