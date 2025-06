Apple introduce l’API Metal 4 per il gaming su Mac e iOS: funzionerà come il Frame Generator di NVIDIA

Di conseguenza le prestazioni dovrebbero subire un grande miglioramento, senza incorrere in problematiche che impatterebbero negativamente sull'esperienza di gioco. La seconda tecnologia si chiama MetalFX Denoising e offre effetti di illuminazione convincenti e realistici, grazie al path tracing e ray tracing in tempo reale.

L'azienda di Cupertino ha intenzione di trasformare i vari dispositivi e renderli perfettamente ottimizzati per i giochi (quindi iPhone, iPad e Mac). Metal 4 sfrutta i chip M3 e M4 di Apple e utilizza tecnologie avanzate di rendering . La prima si chiama MetalFX Frame Interpolation, in grado di incrementare la fluidità delle immagini generando un frame intermedio ogni due fotogrammi.

Cambia il Game Porting Toolkit

Apple ha rinnovato il Game Porting Toolkit alla versione 3 per adattarsi ai giochi più complessi (tecnicamente parlando). Con quest'ultimo gli sviluppatori sono maggiormente agevolati e possono ottimizzare il codice grafico con più semplicità. Molto utile in questo caso l'HUD personalizzabile, chiamato Metal Performance, che consente di tenere d'occhio tutte le informazioni legate alle performance grafiche.

Inoltre, gli sviluppatori possono creare giochi per macOS utilizzando Microsoft Visual Studio su Windows. Si tratta di una novità molto interessante, dato che rende il porting ancora più accessibile e senza limitazioni. Nella lista di titoli in arrivo, ottimizzati con MetalFX Upscaling, sono previsti Crimson Desert, inZOI, Architect: Land of Exiles, Cyberpunk 2077, Lies of P: Overture, EVE Frontier e molti altri ancora. Inoltre, Apple ha introdotto una piattaforma unificata per i giochi su Mac, iPad e iPhone, chiamata Apple Games.

Nel frattempo, vi invitiamo a consultare i nostri articoli dedicati agli annunci di Apple, come le nuove funzionalità di Apple Intelligence, l'incerto futuro di Siri e il nuovo software iPadOS 26, macOS Tahoe 26 e watchOS 26.