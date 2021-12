Praey for the Gods disponibile a sorpresa, trailer di lancio su PS5, PS4, PC e Xbox

Praey for the Gods è disponibile a partire da oggi, pubblicato a sorpresa da No Matter Studio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, come testimonia lo spettacolare trailer di lancio che potete vedere qui sopra.

Tempo fa abbiamo provato Praey for the Gods, percependo tutte le potenzialità di questo action adventure ispirato in maniera palese al classico Shadow of the Colossus, che ai tempi necessitava comunque di un po' di rifinitura e di schiarirsi le idee.

Il gioco, sviluppato da un team composto da appena tre persone, è stato per un lungo periodo disponibile in accesso anticipato su Steam, e proprio sulla base di quel percorso gli autori hanno ottenuto i feedback necessari a migliorare e arricchire l'esperienza.

Praey for the Gods, la protagonista del gioco impegnata ad affrontare un gigante

Caratterizzato da una struttura open world, Praey for the Gods ci mette nei panni di una misteriosa guerriera, incaricata di trovare ed eliminare alcune enormi creature che con la loro stessa esistenza minacciano il mondo.

Riuscire nell'impresa non sarà semplice: ogni gigante vanta caratteristiche differenti e ci coinvolgerà in un intenso boss fight a cui potremmo non sopravvivere. Inoltre dovremo guardarci anche dalle insidie di uno scenario inospitale, pieno di pericoli e temperature glaciali.

"Praey for the Gods è un gioco d'avventura a mondo aperto in cui, nei panni di un'eroina mandata ai confini di un mondo ghiacciato e morente, dovrai arrampicarti su boss colossali e scoprire il mistero che si cela dietro ad un inverno senza fine", recita la sinossi ufficiale.

"Arrivata con solamente gli indumenti che hai indosso, dovrai sopravvivere ai pericoli e alle sfide che incontrerai. Per ripristinare l'equilibrio e reclamare questa terra dall'oblio, ti troverai di fronte a domande a cui neppure un dio riuscirebbe a dare risposta."