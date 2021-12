PlayStation, State of Play imminente? Quali giochi PS5 e PS4 saranno presenti?

PlayStation starebbe organizzando un ultimo State of Play per il 2021, che stando ad alcune voci sarebbe ormai imminente: si parla di un possibile annuncio la settimana prossima e di una trasmissione a stretto giro. Ebbene, quali giochi PS5 e PS4 potrebbero trovare posto all'interno dell'evento?

Il primo che viene in mente è Hogwarts Legacy, che per un insider verrà mostrato con un trailer proprio allo State of Play. Il rumor è stato ribadito già un paio di volte e, considerando anche le notizie che vorrebbero i materiali pronti per essere presentati, appare ormai davvero concreto.

Annunciato lo scorso anno durante uno Showcase Sony, Hogwarts Legacy sembra avere un rapporto di collaborazione con PlayStation e si pone dunque come il candidato ideale per un reveal dettagliato, peraltro parecchio atteso dai tantissimi fan di Harry Potter.

Potrebbe essere inoltre un'ottima occasione per mostrare nuovamente il gameplay di Horizon Forbidden West, considerando che all'uscita della nuova avventura di Aloy mancano solo poche settimane, essendo stata fissata al 18 febbraio 2022.

Horizon Forbidden West, una Macchina si prepara ad attaccare Aloy

Stesso discorso per Gran Turismo 7, in uscita il 4 marzo e dunque posizionato in maniera perfetta per essere presentato nel corso di un nuovo appuntamento con lo State of Play, anche qui con sequenze di gameplay che puntino a confermare la qualità del racer targato Polyphony Digital.

Dopodiché chiaramente c'è God of War: Ragnarok, rinviato al 2022 per via delle condizioni del doppiatore di Kratos ma probabilmente pronto per essere mostrato con un trailer più lungo e dettagliato rispetto al breve teaser pubblicato in occasione dell'annuncio ufficiale.

God of War: Ragnarok, Kratos e Atreus in un artwork ufficiale

Infine ci sono ulteriori possibilità: un reveal del prossimo progetto di Bend Studio, che come sappiamo lavora a una nuova proprietà intellettuale dopo aver abbandonato i piani relativi a Days Gone 2, oppure il tanto atteso annuncio del multiplayer di The Last of Us 2, Fazioni, che è attualmente in lavorazione.

Insomma, le possibilità sono parecchie ma il rischio è sempre quello di rimanere delusi: la speranza è che un nuovo State of Play venga effettivamente trasmesso nei prossimi giorni e che possa caricare di entusiasmo i fan PlayStation rispetto a una line-up che nel 2022 non si farà mancare nulla. Voi che ne pensate? Parliamone.