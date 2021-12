Nintendo Switch: "Rassegna del 2021", scoprite quanto avete giocato e altre statistiche ufficiali

Nintendo ha reso disponibile sul proprio sito la Rassegna del 2021, precisamente del nostro personale 2021. Accedendo sul sito di Nintendo.it, è possibile scoprire quante ore abbiamo giocato con la console e altre statistiche interessanti.

Potete accedere e trovare i vostri dati a questo indirizzo.

Tramite la rassegna del 2021 di Nintendo Switch possiamo vedere quanti giorni sono trascorsi da quando abbiamo iniziato a usare la console. Ci viene anche detto quanti giochi sono stati giocati nel corso dell'anno e quanti di essi sono stati iniziati proprio quest'anno. Ci viene poi indicato quanti ne abbiamo giocati nel 2020, potendo fare così un rapido confronto.

Vediamo anche i generi di punta dei titoli Nintendo Switch da noi giocati nel 2021. Ci viene anche indicato quali sono i tre giochi più giocati durante l'anno. Successivamente ci viene indicato il numero di ore totali, confrontate con quelle del 2020. Si passa poi al numero di ore spese (in valore percentuale sul totale) in modalità docked e in modalità portatile.

Ci viene anche indicato, sempre tramite la rassegna del 2021, in che modo sono state divise le ore di gioco durante l'anno, da gennaio a novembre. Non è incluso dicembre 2021. Il report conclude indicandoci quanti Punti d'oro e d'argento My Nintendo abbiamo ottenuto.

Diteci, quali sono le vostre statistiche? Quali sono i giochi più giocati?