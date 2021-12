Warhammer 40.000: Battlesector: Necrons è il nuovo DLC, annunciato da Slitherine

In occasione dell'evento streaming Home of Wargamers Live Slitherine ha annunciato Necrons, il nuovo DLC dello strategico a turni Warhammer 40.000: Battlesector, che sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2022. Come il titolo fa intuire, Necrons aggiungerà una nuova fazione al gameplay, con un roster formato da unità ed eroi inediti.

Vediamo qualche immagine dei Necrons:

Contemporaneamente ai Necrons, Warhammer 40.000: Battlesector sarà arricchito da una campagna procedurale, che sarà introdotta come parte di un aggiornamento completamente gratuito. In questo modo la rigiocabilità del titolo dovrebbe aumentare notevolmente.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Warhammer 40.000: Battlesector in cui abbiamo scritto:

Grafica elegante, doppiaggio superlativo, meccaniche di gioco semplici ma dotate di profonde sfaccettature: Battlesector sfrutta a fondo l'universo creato da Games Workshop per fornire uno strategico a turni immediato e impegnativo. Purtroppo, a volte, la difficoltà è eccessiva e sembra che ci sia un'unica strada per poter avere la meglio dei nemici. A livello di contenuti il titolo è sin troppo parsimonioso: la campagna single player, dedicata ai soli Space Marine, avrebbe dovuto essere supportata con una maggior numero di unità e, alla fine della fiera, le fazioni sono solamente due. In attesa di futuri contenuti aggiuntivi, il gioco di Black Lab rappresenta un'ottima scelta per gli appassionati di Warhammer 40,000.

Per il resto vi ricordiamo che Warhammer 40.000: Battlesector è disponibile per PC, Xbox One, e PS4. È giocabile in retrocompatibilità anche su Xbox Series e su PS5.