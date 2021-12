Distant Worlds 2: data d'uscita ufficiale annunciata

In occasione dell'evento streaming Home of Wargamers Live Slitherine ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Distant Worlds 2: il 10 marzo 2022. Si tratta di uno strategico 4X ambientato nello spazio, seguito di un titolo molto amato dagli appassionati del genere.

Vediamo alcune nuove immagini di Distant Worlds 2, pubblicate per l'occasione:

In sviluppo per PC, Distant Worlds 2 ci consentirà di guidare una delle molte fazioni disponibili (Umani, Ackdarian, Mortalen, Zenox, Boskara, Teekans e Haakonish) per farle espandere nell'universo, colonizzando i pianeti dei più di duemila sistemi solari ricostruiti nel gioco. Scegliere se usare la forza o la diplomazia spetta solo ai giocatori.

Per avere altre informazioni, leggete la nostra anteprima di Distant Worlds 2, in cui abbiamo scritto:

Distant Worlds 2 sembra avere tutte le carte in regola per fare meglio del suo predecessore. Non sarà un'impresa facile, visto che stiamo parlato di un titolo molto amato, quindi con una base utenti particolarmente combattiva e attenta alle novità. Nel frattempo mettiamo in attesa della versione definitiva, unica a poterci svelare la bontà del gioco.