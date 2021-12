Starship Troopers: Terran Command: periodo d'uscita annunciato

In occasione dell'evento streaming Home of Wargamers Live Slitherine ha svelato il periodo di uscita dello strategico in tempo reale Starship Troopers: Terran Command: il primo trimestre del 2022. La data d'uscita precisa non è stata ancora annunciata, anche se su Steam viene riportato il 31 marzo 2022.

Stiamo parlando di un nuovo gioco ambientato nell'universo del film Starship Troopers - Fanteria dello spazio del 1997, tratto dal romanzo Fanteria dello spazio scritto da Robert A. Heinlein e pubblicato nel 1959.

Per festeggiare la lieta novella, vediamo qualche nuova immagine del gioco:

In Starship Troopers: Terran Command il giocatore prende i controlli della fanteria mobile per combattere gli insetti alieni del pianeta Kwalasha.

Lo sviluppatore Aristocrats ha anche annunciato di aver modificato alcuni aspetti del gioco, seguendo i feedback ottenuti grazie alla pubblicazione della demo durante il recente Steam Festival, scaricata da decine di migliaia di persone.

Attualmente Starship Troopers: Terran Command è in sviluppo soltanto per PC.