Broken Arrow, mostrato il primo gameplay

In occasione dell'evento streaming Home of Wargamers Live l'editore Slitherine e lo sviluppatore Steel Balalaika Studio hanno mostrato per la prima volta il gameplay dello strategico Broken Arrow. Nel video abbiamo potuto vedere una battagli tra gli eserciti di USA e Russia, nonché la personalizzazione delle unità con armi e corazze migliorate. Inoltre è stato mostrato l'editor di scenari in tutte le sue potenzialità. Siete pronti a crearvi le vostre battaglie?

Vediamo qualche nuova immagine di Broken Arrow, raccolta in una simpatica galleria:

Broken Arrow è uno strategico su larga scala ambientato nei tempi moderni, caratterizzato da un sistema unico di costituzione delle armate, grazie agli strumenti di personalizzazione forniti ai giocatori. L'idea è quella di renderlo rigiocabile all'infinito.

Il gioco vanta più di 200 unità militari ricostruite fedelmente, tra unità di ricognizione, fanteria, veicoli da combattimento, unità dedite alla logistica, elicotteri e aerei.

Attualmente Broken Arrow è in sviluppo esclusivo per PC. L'uscita è prevista per il 2022, in data ancora da destinarsi.