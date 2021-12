Stargate: Timekeepers, mostrato il primo gameplay

In occasione dell'evento streaming Home of Wargamers Live Slitherine ha mostrato per la prima volta il gameplay di Stargate: Timekeepers. Il video era incentrato su una delle missioni del gioco ed è stato pensato per mostrare il gameplay tattico di questo strategico che richiama con forza ai Commandos.

Quindi abbiamo potuto vedere agguati, la gestione del personaggio e dei suoi movimenti stealth, il modo migliore di abbattere i nemici e altro ancora.

Visto che ci siamo, vediamo alcune delle nuove immagini del gioco:

Stargate: Timekeepers è uno strategico tattico sviluppato da Creative Forge e prodotto da MGM Studios. Il giocatore guida una squadra di specialisti in una campagna narrativa ambientata nell'universo di Stargate SG-1, in cui bisogna infiltrarsi dietro le linee nemiche. Riusciremo a fermare i Goa'uld usando le abilità a disposizione?

Stargate: Timekeepersparte dalla fine della stagione 7 di Stargate SG-1 per raccontare una storia originale, spalmata in quattordici missioni. Il gioco è in sviluppo per PC con l'uscita prevista per il 2022, in data ancora da destinarsi. Staremo a vedere quando potremo giocarci.