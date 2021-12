Modern Naval Warfare annunciato, è un simulatore di sottomarini nucleari

In occasione dell'evento streaming Home of Wargamers Live Slitherine ha annunciato Modern Naval Warfare, un simulatore di sottomarini nucleari di ultima generazione.

Il giocatore prenderà i comandi di un sottomarino di classe USS Virginia per condurlo in battaglia nel mondo delle ultra tecnologiche battaglie navali moderne. Dovrà quindi tracciare i nemici, evitare pattuglie e mine, affrontare missioni sotto copertura e combattere usando torpedini e missili cruise.

Vediamo qualche immagine di Modern Naval Warfare:

Come potete vedere dagli scatti, il gioco punta a un grande realismo, sia grafico, sia nelle dinamiche di gioco. Del resto l'obiettivo è quello di convincere gli ultra appassionati.

L'uscita di Modern Naval Warfare è prevista per il 2022, in data ancora da destinarsi. Il gioco è in sviluppo esclusivo per PC e supporterà anche i più diffusi visori VR.