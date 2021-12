Headquarters World War II annunciato: è uno strategico a turni nella Seconda Guerra Mondiale

In occasione dell'evento streaming Home of Wargamers Live Slitherine ha annunciato Headquarters World War II, uno strategico a turni ambientato dopo il D-Day, in cui le tattiche impiegate sul campo di battaglia sono importanti quanto le abilità di gestione dell'esercito. Il gioco permette di stare su entrambi i fronti della guerra, combattendo in Europa guidando l'esercito degli Stati Uniti, del Regno Unito o della Germania. Attaccate bunker, occupate case, vincete duelli tra carri armati o tendete imboscate alle truppe corazzate nemiche.

Vediamo qualche immagine:

Tutte le unità e gli scenari sono stati ricreati con grande attenzione ai dettagli usando l'Unreal Engine 4. In questo modo si è ottenuto uno stile visivo ultra realistico. Come del resto realistico sarà anche il sistema di combattimento, con danni localizzati a seconda delle posizione del veicolo colpita, con le coperture che saranno più o meno efficaci a seconda dell'angolo di attacco, con i diversi tipi di terreno che daranno bonus differenti e con gli edifici che saranno completamente distruttibili.

Headquarters World War II è in sviluppo per PC e console. Sarà disponibile nel quarto trimestre del 2022, in data ancora da destinarsi.