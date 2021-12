Terminator: Dark Fate - Defiance annunciato: è uno strategico ambientato nell'universo di Terminator

Slitherine ha annunciato Terminator: Dark Fate - Defiance, uno strategico in tempo reale sviluppato dai russi di Cats Who Play, ambientato nel mondo di Terminator. Il gioco segue la guerra tra gli ultimi esseri umani e la rete di macchine sintetiche di Legion.

Nella campagna single player il giocatore controlla uno dei comandanti della fazione dei Founder che ha l'obiettivo di fermare il piano di Legion. Le truppe che comporranno il nostro esercito ci seguiranno per l'intera campagna. Per evitare la ripetitività, il gioco è stato incentrato proprio sulle unità e sul loro ruolo all'interno delle battaglie, più che sulla costruzione di edifici e la ricerca di risorse. Quindi gli scontri saranno realistici e richiederanno di gestire equipaggiamento, veicoli e munizioni, più che andare alla ricerca di materiali. Riusciremo a impedire che il genere umano venga sterminato?

Nelle modalità multiplayer, giocabili 1v1, 2v1 e 2v2, saranno selezionabili tre distinte fazioni: Founder, Legion e Resistance. Vediamo qualche immagine del gioco:

"Terminator è una delle poche proprietà intellettuali che è riuscita a superare i confini generazionali diventando un fenomeno universale duraturo. Stiamo provando a creare un'esperienza che comprenda sia la profondità della moderna narrazione fantascientifica, sia il gameplay veloce dei moderni strategici in tempo reale. Il tutto rimanendo fedeli alle nostre radici, di produttori di giochi di strategia complessi," ha dichiarato il CMO di Slitherine Marco Minoli in merito all'annuncio di Terminator: Dark Fate - Defiance.

Terminator: Dark Fate - Defiance è in sviluppo per PC. Uscirà nel corso del 2022, in data ancora da destinarsi.