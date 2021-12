Amazon svela i prodotti di elettronica più venduti in Italia nel 2021

Amazon.it ha svelato quali sono i prodotti di elettronica più venduti in Italia nel 2021. I consumatori del Bel Paese apprezzano particolarmente i prodotti per la casa intelligente, le cuffie inear e anche i prodotti Amazon come i Fire Stick.

Precisamente, Amazon.it spiega che tra i prodotti più venduti del 2021 in Italia vi sono:

Fire TV Stick (nella versione sia lite sia full optional)

Echo Dot (3ª e 4ª generazione)

Cuffie AirPod

Cuffie stereo Samsung in ear

Presa Intelligente WiFi Smart Plug di TP-Link

I consumatori italiani hanno puntato molto sui Fire TV Stick, il prodotto Amazon che permette di rendere la propria televisione smart, avendo così accesso alle applicazioni come Netflix e Dazn. Secondo quanto indicato, sono stati venduti sia i modelli base che quelli di alto livello, come il seguente Fire TV Stick 4K Max. Amazon è stata in grado di vendere anche buone quantità di Echo Dot, precisamente di terza e quarta generazione. Si tratta di altoparlanti intelligenti che permettono di utilizzare l'assistenza vocale Alexa e di impostare sveglie, promemoria e ascoltare musica, radio e audiolibri. Attualmente potete trovare su Amazon un Echo Dot di 4° gen, al prezzo di 39.99€: si tratta di uno sconto standard, badate bene, il prezzo più basso ad oggi è stato 24.99€. Per quanto riguarda le cuffie inear, ad avere successo sono soprattutto le AirPod e le cuffie stereo Samsung. Parliamo di due prodotti molto diversi in termini di fasce di prezzo, come potete vedere. Il pubblico di Amazon ha anche acquistato la Presa Intelligente WiFi di TP-Link, compatibile con Alexa e Google Home, magari da usare insieme a Echo Dot. Diteci, avete acquistato questi prodotti durante il 2021?