The Gunk: video gameplay con i primi 15 minuti di gioco

I colleghi di IGN hanno pubblicato un video gameplay di The Gunk che mostra i primi quindici minuti dell'action adventure di Image & Form. L'ideale per ingannare il tempo in attesa dell'imminente lancio su Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Il filmato mostra le fasi introduttive di questo interessante action adventure in terza persona, che introducono il giocatore alle dinamiche alla base del gameplay di The Gunk. Il nostro compito nel gioco sarà quello di esplorare un pianeta alieno e risanare il suo ecosistema, eliminando il parassita spaziale conosciuto come Gunk che infesta gli ambienti utilizzando il Pumpkin, lo speciale guanto meccanico multiuso della protagonista Rani.

Nel mentre dovremo risolvere enigmi ambientali ed esplorare il mondo di gioco, che promette di offrire una buona varietà in termini di biomi, come canyon rocciosi, grotte sotterranee e fitte giungle.

The Gunk sarà disponibile su PC e console Xbox a partire dal giovedì 16 dicembre 2021 e sarà incluso nel catalogo di Xbox e PC Game Pass al lancio. Il gioco è sviluppato da Image & Form, autori di SteamWorld.