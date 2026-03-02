Beats Studio Pro e Solo 4 in offerta su AliExpress: cuffie wireless a prezzo ribassato

Cancellazione attiva del rumore, lunga autonomia e compatibilità Apple e Android: sconti attivi fino al 7 marzo.

Su AliExpress sono attive nuove offerte dedicate alle cuffie Beats, con prezzi ribassati grazie ai codici sconto disponibili. Le promozioni sono valide per ordini spediti in Italia, utilizzabili una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attive fino al 7 marzo compreso.

Beats Studio Pro Le Beats Studio Pro sono disponibili a 204,44 €, con un prezzo di partenza di 229,44 € che scende utilizzando il codice ITPS25. Acquista qui Beats Studio Pro in offerta. Questo modello over-ear offre cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza e fino a 40 ore di autonomia. La compatibilità completa con dispositivi Apple e Android le rende estremamente versatili, mentre la qualità costruttiva e il comfort le rendono ideali per lunghe sessioni di ascolto, lavoro o viaggio.

Beats Solo 4 Le Beats Solo 4 Wireless sono disponibili a 169,99 €, con un prezzo di partenza di 189,99 € che scende grazie al codice ITPS20. Acquista qui Beats Solo 4 in offerta. Questa versione on-ear punta su un design ergonomico con cuscinetti UltraPlush, connettività Bluetooth 5.3 e un'autonomia che arriva fino a 50 ore di riproduzione. Sono perfette per chi cerca leggerezza, stile e lunga durata della batteria senza rinunciare alla qualità audio tipica del marchio Beats.