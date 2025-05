Wear OS 6: arriva l’always-on display su smartwatch, controlli multimediali sempre visibili e nuove funzionalità

Comandi sempre attivi

E dunque, con l'always on display anche su smartwatch i comandi multimediali saranno sempre disponibili e interagibili. La notizia arriva in seguito ad una pubblicazione effettuata dal sito di sviluppatori Android e riportata poi da canali di comunicazione come 9to5Google e AndroidAuthority. Nello specifico, Google ha fatto sapere che la disponibilità dei comandi rimarrà anche quando l'orologio andrà in modalità ambient: ovvero quella modalità in cui lo schermo è parzialmente spento anche per questioni di risparmio energetico. In precedenza era necessario attivare lo schermo per poi accedere ai controlli. Inoltre, l'ultima attività avviata rimarrà in uno stato definito come "resumed". Elemento molto utile per attività musicali ma anche relative al monitoraggio degli allenamenti e delle attività sportive.