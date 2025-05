Death Stranding 2: On the Beach sarà al centro di un evento speciale con gameplay dal vivo: data e ora

Hideo Kojima si unirà a Geoff Keighley per celebrare l'imminente lancio del gioco con una presentazione con ospiti speciali e un'esclusiva dimostrazione dal vivo di Death Stranding 2: On the Beach.

Kojima Productions ha annunciato che terrà un evento di anteprima di Death Stranding 2: On the Beach condotto da Geoff Keighley all'Orpheum Theatre di Los Angeles, CA.

Dove vedere l'evento di Death Stranding 2: On the Beach e quando

Death Stranding 2: On the Beach andrà in onda il 9 giugno 2025 alle 04:00 (ora italiana).

L'evento avrà luogo come detto a Los Angeles e sarà possibile partecipare dal vivo acquistando dei biglietti (a numero limitato). Ovviamente il tutto sarà condiviso anche in rete, precisamente tramite YouTube.

Il video è già disponibile sulla piattaforma di Google e potete vederlo qui sotto. Potete raggiungere YouTube per impostare l'avviso automatico per l'inizio dell'evento.

Questo evento è "prima tappa del Death Stranding World Strand Tour 2 - una serie di eventi per commemorare il lancio di Death Stranding 2: On the Beach in tour in 12 località di tutto il mondo." Potete trovare i dettagli sull'evento e sull'arrivo in Italia nella nostra notizia dedicata.

Per ora non sappiamo nel dettaglio cosa possiamo aspettarci dalla presentazione, ma considerando che l'uscita è a breve termine dovrebbe esserci modo di vedere una buona fetta di gameplay senza interruzioni per farsi un'idea più precisa del tipo di esperienza che possiamo aspettarci da questo capitolo.

Segnaliamo anche che Kojima si è reso conto che Death Stranding 2: On the Beach è simile a Metal Gear Solid 5.