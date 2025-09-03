Silent Hill f ha sorpreso positivamente Digital Foundry: “non sembra un gioco in Unreal Engine 5”

Silent Hill f è stato uno dei titoli più discussi alla Gamescom 2025, e la redazione di Digital Foundry ha avuto modo di testare una lunga demo su PS5 e PC. Le impressioni sono state decisamente positive, soprattutto dal punto di vista tecnico, con il gioco che ha colpito i tech enthusiast per la sua solidità e pulizia visiva.

Tra gli aspetti più apprezzati figurano la qualità dell'immagine, le performance stabili e l'assenza di stuttering, elementi che spesso rappresentano un punto critico nei giochi sviluppati con Unreal Engine 5. In questo caso, gli sviluppatori sono riusciti a sfruttare il motore in modo efficace, evitando i problemi di fluidità e rumore temporale che affliggono altre produzioni.