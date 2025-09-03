2

Silent Hill f ha sorpreso positivamente Digital Foundry: “non sembra un gioco in Unreal Engine 5”

Secondo Digital Foundry, Silent Hill f su PS5 e PC si distingue per una pulizia visiva e una solidità tecnica tali da far sembrare quasi incredibile che sia stato sviluppato con il problematico Unreal Engine 5.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/09/2025
Hinako, la protagonista di Silent Hill f
Silent Hill f
Silent Hill f
Silent Hill f è stato uno dei titoli più discussi alla Gamescom 2025, e la redazione di Digital Foundry ha avuto modo di testare una lunga demo su PS5 e PC. Le impressioni sono state decisamente positive, soprattutto dal punto di vista tecnico, con il gioco che ha colpito i tech enthusiast per la sua solidità e pulizia visiva.

Tra gli aspetti più apprezzati figurano la qualità dell'immagine, le performance stabili e l'assenza di stuttering, elementi che spesso rappresentano un punto critico nei giochi sviluppati con Unreal Engine 5. In questo caso, gli sviluppatori sono riusciti a sfruttare il motore in modo efficace, evitando i problemi di fluidità e rumore temporale che affliggono altre produzioni.

Performance solide sia su PS5 che su PC

Secondo Digital Foundry, la versione PS5 mantiene con costanza il target dei 60 fps, anche se a scapito della risoluzione, che resta inferiore al 4K nativo. Le cutscene, bloccate a 30 fps sia su console che su PC, rappresentano l'unica nota negativa degna di nota, ma vengono comunque valorizzate da un eccellente uso del motion blur.

Silent Hill f: Konami e l'equilibrio tra conservazione e innovazione, per non tradire i fan Silent Hill f: Konami e l'equilibrio tra conservazione e innovazione, per non tradire i fan

Digital Foundry ha ribadito che il gioco "insolitamente pulito", al punto da affermare che "non saresti in grado di capire che è stato realizzato in Unreal Engine 5". Un giudizio che lascia ben sperare per la versione finale. Per il verdetto definitivo, però, bisognerà attendere l'uscita di *Silent Hill f*, prevista per il 25 settembre 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

