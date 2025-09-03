Silent Hill f ha sorpreso positivamente Digital Foundry: “non sembra un gioco in Unreal Engine 5”

Silent Hill f è stato uno dei titoli più discussi alla Gamescom 2025, e la redazione di Digital Foundry ha avuto modo di testare una lunga demo su PS5 e PC. Le impressioni sono state decisamente positive, soprattutto dal punto di vista tecnico, con il gioco che ha colpito i tech enthusiast per la sua solidità e pulizia visiva.
Tra gli aspetti più apprezzati figurano la qualità dell'immagine, le performance stabili e l'assenza di stuttering, elementi che spesso rappresentano un punto critico nei giochi sviluppati con Unreal Engine 5. In questo caso, gli sviluppatori sono riusciti a sfruttare il motore in modo efficace, evitando i problemi di fluidità e rumore temporale che affliggono altre produzioni.
Performance solide sia su PS5 che su PC
Secondo Digital Foundry, la versione PS5 mantiene con costanza il target dei 60 fps, anche se a scapito della risoluzione, che resta inferiore al 4K nativo. Le cutscene, bloccate a 30 fps sia su console che su PC, rappresentano l'unica nota negativa degna di nota, ma vengono comunque valorizzate da un eccellente uso del motion blur.
Digital Foundry ha ribadito che il gioco "insolitamente pulito", al punto da affermare che "non saresti in grado di capire che è stato realizzato in Unreal Engine 5". Un giudizio che lascia ben sperare per la versione finale. Per il verdetto definitivo, però, bisognerà attendere l'uscita di *Silent Hill f*, prevista per il 25 settembre 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC.