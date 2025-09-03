Nintendo Switch 2 era pronta da tempo, ma è stata rimandata ancora e ancora per un ottimo motivo

Nintendo Switch 2 ha fatto attendere molti giocatori per lungo tempo, ma pare che la "colpa" non fosse direttamente del reparto hardware, quanto degli sviluppatori dei videogiochi che hanno chiesto sempre più tempo per poter rendere i propri titoli di lancio perfetti .

La situazione di Nintendo Switch 2 secondo Bloomberg

Secondo quanto svelato dalla testata giornalistica, Nintendo "ha deciso che puntare alla perfezione era più importante" che pubblicare la console il più presto possibile, sebbene sia i fan che gli sviluppatori di terze parti fossero un po' frustrati dalla questione.

Non vengono precisati i giochi che hanno spinto Nintendo a rimandare l'uscita della piattaforma da gioco ibrida, ma non è difficile immaginare che si tratti di Mario Kart World e Donkey Kong Bananza i due grandi nomi del periodo di lancio della compagnia.

Il report di Bloomberg afferma inoltre che Nintendo di norma tiene a disposizione grandi riserve di denaro in contanti rispetto alle altre compagnie giapponesi, sebbene venga spinta a utilizzare tale liquidità per il riacquisto delle proprie azioni e il pagamento di dividendi. In questo caso, però, i fondi extra hanno permesso a Nintendo di sopportare situazioni come il fallimento di Wii U e il lungo sviluppo di progetti come Nintendo Switch 2 e i relativi videogiochi.

