007 First Light avrebbe due edizioni e una costrebbe $300

Lo pensiamo perché il noto leaker billbil-kun ha condiviso proprio questi dettagli.

IO Interactive questa sera del 3 settembre ci mostrerà con uno State of Play le ultime novità su 007 First Light e forse uno dei dettagli che saranno svelati è il numero di edizioni del gioco e il relativo costo .

I leak sulle edizioni di 007 First Light

billbil-kun ha spiegato che 007 First Light arriverà anche in formato fisico, non solo digitale, e proporrà una versione standard e una versione da collezione.

La versione standard per PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2 (la versione PC sarà solo digitale) costerà 69,99 dollari, che si tramuteranno in 79,99€ (o simile) come è tipico per tutti i AAA d'oggi.

La versione da collezione, invece, sarà pubblicata su PS5, Xbox Series e PC e costerà 299,99 dollari. Non è chiaro qual è il contenuto di questa versione, ma supponiamo proponga qualche elemento fisico come una statua del personaggio o qualche altro elemento da collezione, per poter giustificare il prezzo. Al momento non ci sono conferme per l'arrivo di una Collector di 007 First Light per Nintendo Switch 2.

L'informazione pare essere emersa direttamente da Amazon.com: billbil-kun ha proposto i collegamenti per le pagine prodotto dei giochi, per fare le prenotazioni, ma al momento della scrittura non sono più disponibili. Supponiamo quindi che Amazon abbia pubblicato per errore in anticipo le prenotazioni del videogioco quando in realtà sarebbero dovute arrivare in concomitanza con lo State of Play di questa sera.

In attesa di conferme o smentite, ricordiamo che il James Bond di 007 First Light non è elegante come quello classico, ma lo diventerà.