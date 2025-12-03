Project Impact sarà presentato ai The Game Awards 2025, è il nuovo gioco degli autori di The Ascent

"Niente è off limits, non mancate l'11 dicembre", si legge nel messaggio, corredato da una strana immagine che raffigura un murales, in qualche modo simile a una sorta di muso di gatto, che riporta sempre la data in questione.

La questione deriva da un messaggio pubblicato dal team su X, riportato qui sotto e contenente un'immagine non molto esplicita ma che fa un riferimento preciso alla tempistica della presentazione per il nuovo gioco, l' 11 dicembre , ovvero lo stesso giorno dei The Game Awards 2025.

Neon Giant, il team responsabile di The Ascent , ha praticamente annunciato la prossima presentazione del suo nuovo gioco, Project Impact , che dovrebbe avvenire proprio durante i The Game Awards 2025 , a giudicare dalla corrispondenza nella data.

Un ambizioso action RPG cyberpunk open world

Non c'è una menzione specifica ai The Game Awards 2025, ma trattandosi della stessa data è facile pensare che il messaggio si un'indicazione su una presentazione dedicata al loro nuovo gioco che potrebbe avvenire nel corso dell'evento di Geoff Keighley.



Neon Giant è un team indie piuttosto piccolo ma che è riuscito a far molto parlare di sé grazie soprattutto a The Ascent, il particolare action RPG ad ambientazione cyberpunk strutturato come una sorta di twin-stick shooter che ha raggiunto un notevole successo.

Anche il nuovo progetto, identificato come Project Impact, è stato annunciato come RPG ad ambientazione cyberpunk, ma in questo caso dovrebbe essere un open world, peraltro piuttosto ambizioso nelle stesse parole degli sviluppatori.

Per l'occasione, Neon Giant ha potuto contare su un investimento da parte di Krafton, il publisher di PUBG, cosa che notevolmente ampliato le dimensioni del progetto, sviluppato in Unreal Engine 5 e previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

A questo punto attendiamo dunque l'11 dicembre per scoprire questo nuovo e interessante progetto, a partire probabilmente dal titolo ufficiale del gioco.