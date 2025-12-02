Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollow, svelati date e orari di sblocco e come accedere al DLC

Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, per i giocatori italiani lo sblocco sarà simultaneo su PC, PS5 e Xbox Series X|S ed è fissato allo scoccare delle mezzanotte tra il 3 e il 4 dicembre .

Bandai Namco ha annunciato le date e orari precisi di sblocco di dell'espansione The Forsaken Hollow di Elden Ring Nightreign , con annesse informazioni su come accedere ai nuovi contenuti.

Come accedere ai nuovi Crepuscolari e il boss dell'espansione

The Forsaken Hollow aggiunge due nuovi Crepuscolari, ovvero le classi Undertaker e Scholar. Per sbloccarle è necessario aver sconfitto il Signore della Notte Tricefalo. Una volta fatto, vi basta recarvi alla Rocca della Tavola Rotonda e parlare con Iron Menial.

L'altra novità del DLC è il boss "Balancer". Per poterlo affrontare è necessario prima aver sconfitto almeno due boss del gioco principale, incluso Tricefalo, e aver sbloccato le due classi sopracitate. Soddisfatti questi requisiti bisogna dirigersi verso la cappella che si trova dietro al mercante, in modo da ottenere l'accesso alla spedizione "The Great Hollows".

Vi ricordiamo che Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollow è incluso con la Deluxe Edition senza costi aggiuntivi, mentre per tutti gli altri sarà acquistabile separatamente al prezzo di 15 euro.