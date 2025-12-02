11 bit studios Digital Showcase annunciato con data e orario: novità su Frostpunk 2, The Alters e “sorprese”

L'appuntamento è fissato alle 19:00 italiane dell'8 dicembre . Sarà possibile seguire l'evento in diretta sul canale YouTube ufficiale dell'editore, che trovate a questo indirizzo .

Il team di sviluppo e publishing polacco 11 bit studios ha annunciato il suo primo Digital Showcase , un evento pensato per aggiornare i fan sui progetti più importanti del catalogo e per svelare qualche novità inattesa.

I giochi confermati

Secondo i dettagli diffusi, il Digital Showcase offrirà uno sguardo approfondito su diversi titoli già noti. In particolare, verranno presentati i nuovi DLC di Frostpunk 2, sequel dell'acclamato gestionale post-apocalittico che ha conquistato milioni di giocatori. Ci sarà spazio anche per Moonlighter 2: The Endless Vault, con informazioni sui piani di accesso anticipato, e per The Alters, l'avventura narrativa che promette di esplorare temi esistenziali attraverso meccaniche di sopravvivenza e scelte morali. Inoltre, il pubblico riceverà aggiornamenti sul lancio di Death Howl, titolo che arricchirà ulteriormente la line-up dello studio.

L'azienda ha stuzzicato i fan menzionando anche "una sorpresa o due", lasciando intendere la possibilità di annunci inediti, forse legati a nuovi giochi in sviluppo o collaborazioni inattese. L'evento si preannuncia quindi come un'occasione imperdibile per i fan, che potranno scoprire non solo lo stato dei progetti già annunciati, ma anche il futuro della casa polacca, sempre attenta a proporre esperienze videoludiche mature e dal forte impatto emotivo.