Data di uscita e prezzo di Tombi! 2 sono stati svelati dall'eShop di Nintendo, arriverà anche su PS4, PS5 e PC

Il gioco sarà disponibile dal 15 dicembre al prezzo di 19,99 dollari, cifra che con tutta probabilità verrà convertita in 19,99 euro per il mercato europeo. Oltre alla versione per Switch, sono già confermate anche quelle per PS4, PS5 e PC, sebbene non sia ancora chiaro se la data di lancio sarà identica su tutte le piattaforme, ipotesi comunque molto plausibile. Ricordiamo che il titolo arriverà anche in edizioni fisiche, sia standard che da collezione .

La divisione americana dell'eShop di Nintendo Switch ha rivelato la data di uscita, il prezzo, immagini e i primi dettagli della conversione di Tombi! 2 Special Edition (conosciuto come Tomba! 2: The Evil Swine Return Special Edition fuori dall'Europa) per le piattaforme moderne, anticipando con ogni probabilità l'annuncio ufficiale da parte di Limited Run Games.

I dettagli della riedizione di Tombi 2

Sempre sull'eShop è presente una descrizione del titolo, che offre dei dettagli sulle caratteristiche e gli extra che è possibile aspettarsi rispetto all'originale pubblicato su PS1 in Europa nell'ormai lontano 2000.

In particolare si cita la possibilità di riavvolgere la partita e di poter salvare ovunque nonché una modalità museo che include artwork rari e altri bonus. Un altro dettaglio che emerge dall'eShop sono le dimensioni del download, pari a 3,2 GB sia su Nintendo Switch che su Switch 2, nonché la presenza della localizzazione in italiano.

Non si parla di altre miglioramenti grafici, ma come già visto per la riedizione del primo capitolo, è lecito aspettarsi una conversione del tutto fedele, senza modifiche sostanziali su questo fronte.