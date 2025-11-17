La serie Horizon di Sony avrebbe venduto 40 milioni di unità

La serie videoludica di Horizon , che conta per ora i capitoli Zero Dawn, Forbidden West e Call of the Mountain, è certamente uno dei grandi successi di Sony dell'ultimo paio di generazioni, ma esattamente quanto grande?

Le cifre di Horizon

La cifra emerge grazie a una testata coreana, tradotta in inglese da un utente di ResetEra. Se le informazioni sono state tradotte in modo corretto come pare, Horizon avrebbe venduto circa due milioni negli ultimi mesi, visto che secondo dei documenti legali emersi per la causa tra Sony e Tencent la serie avrebbe piazzato 38 milioni di unità.

La testata coreana ha condiviso i dettagli in un report dedicato al gioco MMO Horizon Steel Frontiers, in sviluppo presso la compagnia sudcoreana NCSoft. Questi numeri fanno comprendere anche l'interesse verso un prodotto come Steel Frontiers da parte di sviluppatore ed editori, Sony in primis.

Per darvi un'idea del valore dei risultati ottenuti da Horizon, dobbiamo ricordare che God of War (2018) ha superato i 23 milioni di unità vendute secondo i dati del 2022, mentre il seguito ha superato i 15 milioni di copie secondo i dati del novembre 2023. Considerando che sono passati un paio di anni e che i due titoli vengono spesso messi in vendita a prezzo scontato, non è impossibile che siano vicini ai 40 milioni di unità. In breve, le grandi esclusive di Sony sono assolutamente in grado di ottenere questo tipo di cifre, sul lungo periodo.

Infine, se vi domandate se Horizon Steel Frontiers uscirà anche su PS5, sappiate che non è affatto escluso.