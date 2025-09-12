La versione finale di Hades 2 ha una data d'uscita ed è vicinissima

Hades II uscirà dall'Accesso Anticipato e sarà lanciato su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store il 26 settembre 2025, quindi tra pochissimi giorni, ha annunciato lo sviluppatore Supergiant Games. Fu lanciato in Accesso Anticipato per PC il 6 maggio 2024. Quindi ha ricevuto aggiornamenti per circa un anno e mezzo.