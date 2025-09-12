La versione finale di Hades 2 ha una data d'uscita ed è vicinissima

Hades II uscirà dall'Accesso Anticipato e sarà lanciato su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store il 26 settembre 2025, quindi tra pochissimi giorni, ha annunciato lo sviluppatore Supergiant Games. Fu lanciato in Accesso Anticipato per PC il 6 maggio 2024. Quindi ha ricevuto aggiornamenti per circa un anno e mezzo.
Il trailer
Haes 2 prende il meglio del primo capitolo e lo amplia in ogni possibile direzione. Si tratta di un dungeon crawler rogue-like ricco d'azione e infinitamente rigiocabile, ispirato ancora una volta alla mitologia greca.
Il trailer con l'annuncio è una cinematica ricca d'azione, che mostra la protagonista affrontare diversi pericoli. È stato anche annunciato che il gioco girerà a 120 fps su Nintendo Switch 2 in modalità TV.
Nei panni della Principessa dell'Oltretomba, il giocatore deve esplorare un mondo pieno di pericoli, sgominando le armate del Titano del Tempo con l'appoggio della piena potenza dell'Olimpo, in una vasta trama che si dipana senza sosta a ogni successo e fallimento.
Hades 2 dovrebbe arrivare anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, anche se ancora non ci sono date al riguardo.