Nintendo ha annunciato l'apertura di una nuova sede a Singapore

Nintendo ha fondato una nuova società con sede a Singapore , parte di un piano per ampliare la sua presenza nel sud-est asiatico. La compagnia, nata in Giappone, è ormai presente in tutto il mondo, con uffici in USA, Europa, Australia, Canada, Corea del Sud e molti altri territori. L'apertura di una nuova sede è però una grossa novità, che mostra un interesse strategico enorme per un'area sempre più interessante dal punto di vista del mercato videoludico.

Accelerazione

Il nome della nuova divisione è Nintendo Singapore Pte. Ltd., "una nuova entità locale nella Repubblica di Singapore con l'obiettivo di accelerare le attività di Nintendo nel Sud-Est asiatico", leggiamo nel comunicato ufficiale.

Nintendo Switch 2

Inoltre, la società sta valutando di fondare una filiale anche in Thailandia, per potenziare ulteriormente le proprie operazioni nell'area.

Annunciata sul sito ufficiale giapponese di Nintendo, la sede di Singapore sarà guidata dall'attuale CEO di Nintendo Korea, Takahiro Miura. Il capitale sociale della nuova divisione ammonta a circa 8.000.000 SGD, equivalenti a oltre 6 milioni di dollari. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli su gestione o tempistiche relative alla futura sede in Thailandia.

In questo periodo Nintendo ha annunciato grandi cambiamenti alla compagnia, in particolare per la divisione USA, che rimane chiave nelle sue strategie. Doug Bowser, Presidente e COO di Nintendo of America, ha annunciato il suo ritiro entro la fine del 2025. A succedergli come Presidente sarà Devon Pritchard, già parte del team dirigenziale di NOA, mentre il ruolo di CEO passerà a Satoru Shibata, attualmente Managing Executive Officer e Corporate Director, membro del board di Nintendo Co., Ltd.