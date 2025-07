Google Pixel, in sviluppo un importante aggiornamento per il widget At a Glance con tante funzioni utili

Secondo alcune indiscrezioni, Google sta lavorando a una serie di novità legate al widget At a Glance . Il nuovo progetto interno, chiamato Gemini Space , offre diverse schede intelligenti da poter visualizzare sulla schermata home, sull'Always on Display e sulla schermata di blocco, per un migliore accesso ad alcune informazioni come promemoria, compleanni e tanto altro ancora. Ecco tutti i dettagli.

Le novità di At a Glance

Al momento questa funzione non è stata annunciata ufficialmente. Tuttavia, Android Authority ha scoperto alcuni dettagli in anteprima. Gemini Space può infatti visualizzare promemoria di compleanni imminenti, nonché schede legate ai risultati sportivi e agli annessi eventi, ad esempio punteggi in tempo reale e altro. Secondo quanto suggerito, inoltre, in futuro potrebbero essere aggiunte anche altre schede, legate ad esempio alla finanza, o un hub che possa raggruppare informazioni utili nel quotidiano, come il meteo, le notizie più recenti e altro ancora.

Le nuove funzioni di At a Glance (Fonte: Android Authority)

Il design è piuttosto semplice e richiama il Material 3 Expressive, con una sovrapposizione di informazioni ancora più accessibile. Ricordiamo infatti che At a Glance è uno degli elementi più amati. In questo caso, ad arricchire ulteriormente la funzione sarà la compatibilità con l'Always on Display, affinché l'utente possa rimanere aggiornato su ogni argomento preferito senza necessariamente dover interagire con il proprio smartphone. Tra l'altro, anche Samsung ha recentemente implementato delle interazioni simili nella sua One UI, ad esempio Now Brief.