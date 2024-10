Final Fantasy 16 arriverà su Xbox? Naoki Yoshida vuole portarlo e dice di non perdere le speranze

Final Fantasy 16 su Xbox sembrava dovesse essere annunciato nel corso del Tokyo Game Show 2024, viste le molte voci di corridoio a riportarlo, ma alla fine la conferma non è arrivata da Square Enix, che ha invece portato altri titoli sulla console Microsoft, ma interrogato sulla questione il director Naoki Yoshida ha spiegato di voler contare sul port per Xbox e di non perdere le speranze.

"Naturalmente abbiamo annunciato già la versione per PC del gioco, e ora guardando alla console Microsoft, vogliamo pubblicarlo anche su Xbox", ha detto chiaramente Yoshida, rispondendo a una domanda diretto sulla possibilità di vedere Final Fantasy 16 su tale piattaforma.

"Tuttavia, quando si tratta di dettagli come la data di disponibilità del gioco e simili, non siamo in grado di condividere nulla", a aggiunto, "Ma naturalmente non voglio dire che non ci siano possibilità: vogliamo davvero raggiungere questo obiettivo. Quindi i giocatori non devono rinunciare alle loro speranze".