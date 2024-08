Anche il veicolo di Starfield ottiene le sue mod, tra Warthog, Rover Lunare e l'immancabile Trenino Thomas

Nonostante sia stato lanciato solo da pochi giorni, il veicolo di superficie di Starfield, il REV-8 uscito con l'update di agosto al gioco Bethesda, ha già iniziato a ricevere le sue mod tra Warthog, Rover Lunare e altre interpretazioni, ma si può dire che abbia ormai effettuato il suo rito di passaggio con l'arrivo dell'immancabile trasformazione in Trenino Thomas.

Il sereno (a tratti inquietante) trenino britannico dell'isola di Sodor è diventato, in qualche modo, una sorta di meme anche nell'ambito delle mod, con gli utenti che ogni volta si sfidano a trovare applicazioni sempre più folli per il personaggio in questione, al confronto delle quali questa in Starfield appare quasi sensata.

Il modder "BlahBlahDEEBlahBlah" ha recentemente pubblicato la mod che trasforma il REV-8 in un REV-T, scaricabile a questo indirizzo su NexusMods, risolvendo finalmente la grave lacuna data dalla carenza di Trenino Thomas sui pianeti di Starfield.