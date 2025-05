Ecco quando arriveranno le recensioni di DOOM: The Dark Ages

Quando arriveranno le recensioni di DOOM: The Dark Ages? Lo ha rivelato Geoff Keighley, dicendo che l'embargo scadrà alle 16.00 del 9 maggio, dunque con alcuni giorni di anticipo rispetto all'uscita ufficiale del nuovo capitolo della serie Bethesda.

"Sto giocando la campagna di DOOM: The Dark Ages", ha scritto Keighley, confermando dunque di aver ricevuto un codice per provare il gioco in anteprima. "Le recensioni verranno pubblicate il 9 maggio alle 16.00."

Disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 15 maggio, DOOM: The Dark Ages ci catapulterà in un medioevo assolutamente oscuro e violento al fine di raccontare le origini del DOOM Slayer, nell'ambito di un'esperienza dotata di un comparto narrativo sorprendentemente ricco.

Inutile dire che lo sparatutto si pone senza dubbio come una delle aggiunte più rilevanti al catalogo di Xbox Game Pass, dove gli abbonati potranno trovarlo già nel giorno del debutto.