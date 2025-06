Apple: iPhone Mirroring non arriverà in Europa su macOS Tahoe, i dettagli e le motivazioni della scelta

iPhone Mirroring non arriverà in Europa su macOS Tahoe, quali sono le motivazioni della scelta di Apple? Scopriamo tutti i dettagli.

Brutte notizie per gli utenti Apple in Europa, una funzione che in molti stavano attendendo non arriverà sul suolo europeo. Si tratta della funzione di mirroring dell'iPhone su macOS. Questa funzione, sostanzialmente, permette l'utilizzo dell'iPhone direttamente dal Mac, con la possibilità di controllare, vedere e gestire il proprio telefono direttamente tramite il PC in una finestra desktop tramite una connessione wireless fra i due dispositivi. In molti si aspettavano che, con l'arrivo dei nuovi sistemi operativi, questa funzione potesse sbloccarsi anche in Europa cosa che, però, Apple ha confermato che non arriverà, almeno per il momento.

Perché non arriverà il mirroring in Europa? E dunque, perché non arriverà il mirroring tra Mac e iPhone in Europa? La motivazione che sta alla base della scelta di Apple, risiede nelle normative europee e nelle incertezze che di base attanagliano proprio le normative europee - incertezze, ovviamente, definite tali da Apple stessa che ancora non è riuscita ad adattarsi pienamente alle nuove regole del mercato Europeo, come dimostra la controversa vicenda che coinvolge l'azienda di Cupertino e delle violazioni del DMA -. macOS 26 Apple, dunque, teme che questa funzione possa portare ulteriori complicazioni legali in quanto ritiene che la Commissione Europea, per questioni di monopolio e garanzia di concorrenza, possa richiedere all'azienda stessa di rendere questa funzione compatibile anche con i PC windows, oppure permettere il mirroring su Mac anche di smartphone Android.