iPhone 17 e iPhone 17 Air monteranno lo stesso display OLED di iPhone 16 Pro

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale, già cominciano a susseguirsi incessantemente diversi rumor in merito alla nuova serie iPhone 17, prevista in uscita nei mesi autunnali. Nello specifico, uno degli ultimi rumor suggerisce che il prossimo modello base iPhone 17 e l'inedito iPhone 17 Air (che presenterà uno spessore decisamente compatto) potrebbero adottare il display montato su iPhone 16 Pro, con un deciso salto in avanti nella frequenza d'aggiornamento: scopriamo insieme i dettagli di questa nuova indiscrezione.

iPhone 17 e iPhone 17 Air: le specifiche del display Secondo quanto riportato dall'informatore Instant Digital all'interno di un post sulla piattaforma Weibo, iPhone 17 e iPhone 17 Air monteranno un display OLED M14 realizzato da Samsung. Si tratterebbe in questo caso di una componente riservata ai modelli di smartphone top di gamma e montata sui recenti iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, garantendo un miglioramento della luminosità pari al 30% rispetto al precedente modello M13, oltre che un aumento considerevole del ciclo di vita. Il display di iPhone 17 (immagine puramente indicativa) Per fare un rapido confronto con i modelli concorrenti attualmente in commercio, Samsung Galaxy S25 Ultra fa uso di una versione migliorata del monitor M13, il che metterebbe potenzialmente iPhone 17 e iPhone 17 Air in una posizione di superiorità tecnica da questo specifico punto di vista. L'adozione del display M14 di Samsung consentirebbe dunque di portare la tecnologia ProMotion anche sui modelli base della prossima generazione, garantendo una frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz, il doppio rispetto agli attuali 60 Hz del modello standard.