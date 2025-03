I voti di Atomfall premiano il survival post-apocalittico di Rebellion?

Atomfall ha ricevuto voti generalmente positivi da parte della stampa internazionale, sebbene nella lunga lista delle valutazioni siano presenti anche voci piuttosto critiche nei confronti del survival post-apocalittico sviluppato dal team inglese Rebellion.

Shacknews - 9

GameSpew - 9

GamesRadar+ - 9

GAMINGbible - 9

Loot Level Chill - 8,5

DualShockers - 8,5

Checkpoint Gaming - 8,5

GINX TV - 8,5

TheGamer - 8

IGN - 8

Windows Central - 8

Worth Playing - 8

Xbox Achievements - 8

GamingTrend - 8

Push Square - 8

Twinfinite - 8

Creative Bloq - 8

Dexerto - 8

XboxEra - 7,8

GameStar - 7,8

Wccftech - 7,5

Gamereactor - 7

TechRadar Gaming - 7

PC Gamer - 6,2

VG247 - 6

Game Rant - 6

Hey Poor Player - 6

Eurogamer - 6

Digital Trends - 5

Hardcore Gamer - 5

Come si può vedere, il voto più ricorrente è quello nell'orbita dell'8, il che lascia intendere che l'esperienza sia stata percepita come ottima e solida dalla maggior parte delle testate, pur con alcune eccezioni, come abbiamo detto.