EA Sports FC 25 svela la nuova ICONA di FUT: è uno dei migliori difensori di tutti i tempi

Lo scorso mese, EA ha introdotto come ICONA il famosissimo Diego Maradona, ma ora è il turno del giocatore tedesco che ci ha lasciati lo scorso anno. La sua ultima comparsa nella serie risale al 2016. Ora questo leggendario nome si mette al fianco di David Beckham, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Paolo Maldini e il suo ex compagno di squadra Gerd Müller.

Electronic Arts ha svelato qual è il nuovo giocatore che vestirà i panni dell'ICONA in EA Sports FC 25 . Si tratta di uno dei migliori difensori di tutti i tempi: parliamo di Franz Beckenbauer .

Beckenbauer in EA Sports FC 25

Beckenbauer ha potuto vantare grandi successi nel corso della propria carriera. Il giocatore ha infatti ottenuto ben tre vittorie consecutive nella Champions League, così come due Palloni d'Oro e anche una Coppa del Mondo. Innegabile è una ICONA del calcio e merita il proprio spazio in Football Ultimate Team (FUT). EA precisa anche che Beckenbauer sarà aggiunto a FUT come ICONA base nell'ambito della campagna UEFA Dreamchasers. Venerdì 4 aprile verrà pubblicata la prima versione promozionale nell'ambito della campagna FUT Immortals.

Ricordiamo poi che Franz Beckenbauer non è parte solo della modalità Football Ultimate Team (FUT). Dal 10 marzo è entrato a far parte del Classic XI, con ovviamente un ruolo nel reparto difensivo. I giocatori potranno inoltre vestire i suoi panni e dare il via una carriera individuale a lui dedicata.

Chiudiamo ricordando che EA Sports FC 25 celebra il compleanno di FUT con una seconda lunga lista di giocatori.