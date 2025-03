Il trailer di lancio di Assassin's Creed Shadows è spettacolare come immaginavamo

Oltre agli elementi della trama e dell'ambientazione, il trailer si occupa anche di effettuare un'accattivante carrellata relativa alle opzioni a nostra disposizione per quanto concerne il combattimento, che prevede azioni stealth così come scontri a viso aperto .

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di Assassin's Creed Shadows , l'atteso capitolo ambientato nel Giappone feudale in cui seguiremo le vicende di due diversi protagonisti: Naoe, una shinobi silenziosa e letale; e Yasuke, un guerriero inarrestabile.

Due anime

A ben vedere è proprio l'alternanza fra questi due approcci a conferire all'esperienza una struttura diversa dal solito, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione di Assassin's Creed Shadows.

Peraltro il titolo Ubisoft sembra aver sfruttato molto bene il tempo extra garantitogli dai diversi rinvii, presentandosi forte di un comparto tecnico molto ben ottimizzato sia su PC che su console, e brillando in particolare su PS5 Pro.

Tutti questi elementi sembrano aver contribuito a un ottimo lancio, almeno stando ai primi numeri: la casa francese ha annunciato che Assassin's Creed Shadows ha già raggiunto un milione di giocatori fra le varie piattaforme e gli abbonamenti a Ubisoft+.

Inutile dire che c'è grande curiosità in merito alle vendite che questo atteso capitolo sarà in grado di totalizzare: scopriremo nei prossimi giorni come stanno andando effettivamente le cose.