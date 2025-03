La Commissione Europea mette al bando le valute virtuali nei giochi

La Commissione Europea ha deciso di mettere al bando le valute virtuali nei giochi al fine di ottenere una maggiore trasparenza in relazione agli effettivi costi delle microtransazioni, e in tal senso ha pubblicato una serie di linee guida a cui i publisher dovranno attenersi d'ora in avanti.

Nello specifico, i punti cardine su cui si basa l'azione della Commissione Europea sono i seguenti:

Prezzi chiari e trasparenti.

Divieto di pratiche che nascondano i costi reali degli acquisti digitali.

Diritto di recesso garantito ai consumatori.

Protezione dei giocatori più vulnerabili, in particolare i bambini.

Siamo abituati da anni alla presenza di pacchetti in-game che possono essere acquistati per una determinata quantità di crediti virtuali senza che questi abbiano una chiara corrispondenza in denaro reale, ed è proprio tale aspetto che la Commissione Europea vuole regolamentare.