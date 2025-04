Il maxi TV Mini LED RGB da 115 pollici di Samsung arriva già quest'anno

Nonostante la sua assenza all'evento di presentazione della gamma 2025 in Europa, la tecnologia RGB mini LED di Samsung potrebbe presto trovare spazio in un nuovo televisore di punta. Secondo dichiarazioni del presidente della divisione Visual Display di Samsung, Yong Seok-woo, durante un evento in Corea del Sud, l'azienda coreana ha in programma di presentare un TV da ben 115 pollici basato su questa tecnologia.

Sebbene l'occasione per l'arrivo in Europa potrebbe essere IFA 2025 a Berlino, il sito The Elec suggerisce che Samsung potrebbe sorprendere presentando il televisore, destinato a posizionarsi al vertice della gamma Neo QLED, già nel prossimo giugno. Durante l'evento coreano, il TV non è stato comunque mostrato al pubblico.