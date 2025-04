Samsung introduce il supporto HDR10+ su Netflix, ma solo per pochi smart TV e monitor

Samsung Electronics ha annunciato che alcuni smart TV e monitor supporteranno serie TV e film di Netflix in HDR10+ a partire da oggi. Si tratta di un importante novità per gli abbonati a Netflix, perché l'HDR10+ permette di accedere a un contrasto più ricco, colori più profondi e una profondità visiva superiore.

"L'HDR10+ migliora il modo in cui guardiamo i contenuti, offrendo un contrasto più profondo e colori più vivaci per un'esperienza davvero cinematografica", ha affermato Taeyong Son, Vicepresidente Esecutivo di Visual Display Business presso Samsung Electronics. "Siamo entusiasti di portare questa tecnologia agli oltre 300 milioni di membri di Netflix e continueremo a collaborare con vari partner per espandere il supporto HDR10+ in tutta la nostra gamma di prodotti e nel più ampio ecosistema di streaming".