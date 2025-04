Nintendo Switch domina, ma i mostri e le ragazze attraenti salvano le vendite su PS5 in Giappone

La nota testata giapponese Famitsu ha svelato le vendite in formato fisico dei videogiochi (hardware e software) per il mercato giapponese nell'ultima settimana, mostrando come Nintendo Switch continui a dominare, mentre PS5 si ritaglia comunque uno spazio.

I videogiochi più venduti in Giappone

Come avete visto sopra, Nintendo Switch batte PS5 in termini hardware. Non è una novità e lo stesso si può dire per la classifica software.

Vediamo ora i dati della classifica dei videogiochi più venduti in formato fisico (il secondo valore indica le vendite totali, il primo quelle dell'ultima settimana):

[NSW] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - 14.401 / 89.090 [PS5] Monster Hunter Wilds - 12.905 / 776.395 [NSW] Winning Post 10 2025 - 10.297 / NEW [PS5] Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme - 9.568 / NEW [NSW] Super Mario Party Jamboree - 8.594 / 1.246.356 [NSW] Minecraft - 6.418 / 3.845.257 [PS5] Winning Post 10 2025 - 6.193 / NEW [PS5] Assassin's Creed Shadows - 5.565 / 23.266 [NSW] Donkey Kong Country Returns HD - 5.340 / 243.193 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 4.820 / 6.293.477

Nintendo Switch continuerà probabilmente a dominare fino all'arrivo della nuova console. A questo proposito, ecco tutto, ma proprio tutto quello che sappiamo su Nintendo Switch 2.