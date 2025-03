I bonus per la prenotazione di Marathon sembra siano trapelati su Steam: l'annuncio sull'uscita è vicino?

Questi elementi non sono comparsi nella parte pubblica di Steam ma sono stati rilevati nel backend, registrati dal solito SteamDB, che comunque raccoglie informazioni reali sulle variazioni effettuate alla piattaforma Valve, dunque come fonte è affidabile.

Se sono già stati stabiliti elementi come i bonus per i preorder, viene da pensare che il piano per il lancio di Marathon sia già in corso e che Bungie possa presto annunciare qualche novità al riguardo, considerando che del gioco non si è più visto nulla dopo il primo trailer di presentazione e non si ha un riferimento nemmeno vago per l'uscita.

I tempi dovrebbero essere maturi per una nuova presentazione

Dai file di SteamDB sono emersi riferimenti a quelle che sembrano essere diverse versioni del gioco che possono essere prenotate, oltre a possibili DLC aggiuntivi che farebbero parte di eventuali bonus inclusi con tali edizioni speciali.

Tra i contenuti ci sarebbero anche skin che farebbero da cross-over con Destiny 2, oltre ad altre iniziative del genere che rientrano un po' negli standard di uno sparatutto live service come dovrebbe essere Marathon.

Il gioco, in effetti, era atteso già allo scorso State of Play di Sony ma non si è fatto vedere, facendo pensare forse alla possibilità di un evento specifico che potrebbe essere organizzato in maniera autonoma da Bungie, secondo il normale modus operandi della compagnia.

Da quello che sappiamo, Marathon è uno sparatutto multiplayer in prima persona PvP con elementi in stile "extraction", ambientato in un universo fantascientifico che richiama le origini della serie in questione e nel quale combattono i "Runner", mercenari cibernetici.