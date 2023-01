Giochi in uscita a febbraio 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Non mancano tuttavia altri titoli di spessore : dalla versione PC di Returnal all'hunting game Wild Hearts, dallo sparatutto Atomic Heart al remake Like a Dragon: Ishin!, dallo strategico Company of Heroes 3 all'atteso gioco di ruolo Octopath Traveler 2, ecco la nostra lista dei giochi più interessanti del mese.

Il secondo è chiaramente PlayStation VR2 , il nuovo visore per la realtà virtuale per PS5 , che arriverà nei negozi il 22 febbraio insieme a una line-up di lancio piuttosto corposa, che include l'interessante spin-off Horizon Call of the Mountain , e promette un'esperienza mai così coinvolgente, molto più sofisticata rispetto al precedente modello.

Con l'umanità sull'orlo dell'estinzione e il progetto di colonizzazione in grave difficoltà, la nostra squadra riceve una richiesta di soccorso e parte a bordo della Zephyr per ritrovare le navi ARCA che dovrebbero garantire il futuro della specie. Ma chi ha inviato il segnale? E cosa si nasconde sotto la superficie del pianeta? A noi il compito di scoprirlo, accompagnati dalla suggestiva colonna sonora di Sander Van Zanten.

Dopo l'affascinante Deliver Us the Moon, KeokeN Interactive si spinge ancora di più nello spazio, fino a condurci sul pianeta rosso: Deliver Us Mars riprende le meccaniche adventure del primo episodio e le arricchisce in vari modi, cercando di consegnarci un'esperienza ancora più corposa e interessante, mentre siamo impegnati in una rischiosa missione di recupero su Marte .

In uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X e Xbox One il 2 febbraio

La seconda stagione completa dell'avventura a base narrativa realizzata dal team francese DON'T NOD arriva anche su Nintendo Switch. Life is Strange 2 racconta la storia dei fratelli Sean e Daniel Diaz, che si ritrovano a dover fuggire in Messico dopo un incidente avvenuto a Seattle in cui il più piccolo dei due ha manifestato un inspiegabile potere sovrannaturale.

Senza dubbio uno dei giochi più attesi dell'anno, specie per gli appassionati del Wizarding World e della celebre saga di Harry Potter , Hogwarts Legacy farà il proprio debutto a febbraio sulle piattaforme di attuale generazione, dunque PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre le versioni PS4 e Xbox One arriveranno ad aprile e per l'edizione Nintendo Switch bisognerà attendere luglio.

A quel punto torneremo in vita come se nulla fosse, ma accorgendoci che qualcosa intorno a noi è cambiato: il pianeta è diventato ancora più insidioso e le abilità che ancora ricordiamo ci torneranno utili per un nuovo tentativo di arrivare alla fonte dell'anomalia e distruggerla una volta per tutte, provando così a tracciare una possibile strada per tornare a casa.

Le meccaniche sono semplici: bisogna premere i tasti a ritmo ed eseguire in tal modo manovre d'attacco spettacolari e devastanti, selezionando il grado di complessità dell'esperienza così da aprire le sue porte anche agli utenti meno esperti. Alla solida campagna in single player del gioco si affiancano inoltre delle divertenti battaglie online che consentono di confrontarsi con altri utenti.

Affrontabile da soli o in cooperativa con gli amici, la campagna di Wild Hearts promette di consegnarci un'avventura coinvolgente, spettacolare e impegnativa, in cui ci troveremo a esplorare uno scenario esteso e articolato nel tentativo di liberarlo dalla presenza dei mostri giganti che lo abitano, e che minacciano qualsiasi altra forma di vita.

Lo straordinario successo di Monster Hunter ha spinto Omega Force ed Electronic Arts a cimentarsi con il genere dei giochi di caccia, dando vita a un'esperienza che tuttavia si distingue rispetto all'action RPG targato Capcom per via di una serie di interessanti novità. In Wild Hearts saremo dei cacciatori, insomma, ma potremo contare su strumenti inediti come i karakuri per catturare e sconfiggere bestie sempre più grandi e pericolose, i Kemono.

Sembra infatti che qualcosa di pericoloso e malvagio sia nato da quelle procedure, e avremo il compito di attingere a tutte le risorse a nostra disposizione per distruggere le mostruose creature ibride che si solleveranno per attaccarci non appena muoveremo i primi passi all'interno di questa inquietante ambientazione.

In uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X e Xbox One il 21 febbraio

La serie Yakuza ha guadagnato nel corso degli anni sempre maggiore popolarità anche in occidente, e il Ryu Ga Gotoku Studio attendeva proprio questo momento per proporre al pubblico americano ed europeo Like a Dragon: Ishin! , remake di uno spin-off ambientato nel Giappone feudale che è uscito originariamente nel 2014 ma non è mai stato distribuito al di fuori dei confini nipponici.

In uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X e Xbox One il 21 febbraio

Horizon Call of the Mountain

Horizon Call of the Mountain, una sequenza di combattimento con le Macchine

In uscita su PS5 il 22 febbraio

Come scritto in apertura, il mese di febbraio 2023 segna il debutto di PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony, che arriverà nei negozi accompagnato da una line-up di lancio discretamente corposa, capitanata proprio da Horizon Call of the Mountain: uno spin-off dell'avventura di Aloy in cui vestiremo però i panni di un protagonista differente.

Si tratta di Ryas, un guerriero che apparteneva alla tribù dei Carja delle Ombre ma è in cerca di redenzione per il suo passato: qualcosa che potrà ottenere solo se porterà a termine una difficile missione, che consiste nello scoprire le origini di una potenziale minaccia per il Sundom. Un incarico che l'uomo dovrà affrontare arrampicandosi sulle montagne, combattendo le Macchine e interagendo con lo scenario in vari modi.