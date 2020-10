PS5 e PSVR: adattatore gratis per PlayStation Camera da Sony, ecco come richiederlo

PS5 necessita di un adattatore per poter funzionare con PlayStation VR, un elemento indispensabile per utilizzare il visore ma che non sarà distribuito all'interno della confezione di PS5, bensì andrà richiesto separatamente, con una procedura gratuita.

Dopo la conferma che l'adattatore per la PlayStation Camera di PS4 non è presente all'interno della confezione di PS5, mentre è vero il contrario, ovvero che i nuovi bundle di PSVR includono degli adattatori per la nuova console, è emerso il procedimento alternativo necessario per poter ottenere il prezioso oggetto, senza il quale non è possibile utilizzare PlayStation VR sulla next gen Sony.

Si tratta di effettuare una richiesta direttamente a Sony attraverso un sito apposito, compilare il form presente con i propri dati (nome, cognome, paese, indirizzo e altro) e aspettare la spedizione gratuita dell'accessorio da parte della compagnia. Un sistema indubbiamente più complicato rispetto alla distribuzione preventiva dell'accessorio, ma che probabilmente fa risparmiare a Sony un po' di denaro.

Tra i dati necessari per completare la richiesta è necessario anche inserire il codice seriale di PlayStation VR in possesso degli utenti, dunque è chiaro che per richiedere lo strumento in questione sia indispensabile anche possedere il visore.

Le tempistiche per effettuare l'operazione sono diverse a seconda dell'area geografica di residenza: in Giappone sarà disponibile dalla fine di ottobre, mentre in Europa, America, Australia e medio oriente dalla metà di novembre, infine all'inizio di dicembre nel resto dell'Asia. Potete dunque effettuare la richiesta a questo indirizzo.

Nel frattempo, restiamo in attesa di informazioni su quello che dovrebbe essere PSVR 2 per PS5, o come si chiamerà la nuova versione della periferica.